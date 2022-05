Des efforts sont déployés pour lever les contraintes entravant l'octroi des aides financières en faveur des bénéficiaires de lots de terrain destinés à la construction individuelle, a indiqué mardi à Ouled Djellal le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, en visite dans la wilaya.

Dans une déclaration à la presse, en marge de sa visite à l’usine de production de plâtre dans la commune d'Ouled Djellal, le ministre a précisé qu’il sera procédé à la mise en place d’une feuille de route avec les autorités locales pour permettre aux aides d’arriver à leurs bénéficiaires "dans les meilleurs délais".

Il a ajouté que "les procédures administratives n’ont pas permis à plus de 3.000 bénéficiaires à travers la wilaya de décrocher ces aides, sur plus de 5.000 qui en ont bénéficié dans le cadre de quotas accordés lors d’anciens programmes".

Dans ce cadre, M.Belaribi a indiqué que son département ministériel œuvre selon un mécanisme de travail clair, dans le cadre des efforts de rationalisation des dépenses, ajoutant que ''le fait d'octroyer de no uveaux programmes de logements aux wilayas qui ont un stock de programmes déjà accordés et non réalisés sur le terrain n'a aucun sens".

Le ministre a également fait état d’efforts en cours pour promouvoir le secteur dans les nouvelles wilayas, précisant qu’après l’installation des directions de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire dans ces wilayas, plusieurs projets de logement seront programmés, notamment à Ouled Djellal qui a bénéficié au titre de cette visite d’un quota de 200 logements ruraux, 300 logements publics locatifs et promotionnels aidés, en plus d’une polyclinique, une sûreté urbaine et deux lycées.

Mohamed Tarek Belaribi a procédé au cours de sa visite à la pose de la première pierre d’un projet de construction de 200 logements de type location-vente, avant d’inspecter les travaux du projet de 170 logements publics locatifs à la nouvelle ville et l’inspection d’une assiette destinée à la réalisation de 2.073 lotissements sociaux.

A cette occasion, le ministre a écouté des explications sur le taux d’avancement des travaux d’aménagement et de réalisation d’infrastructures au profit de différentes administrations locales au niveau du complexe administratif du chef-lieu de wilaya, avant de se diriger vers la commune de Sidi Khaled pour inspecter les travau x d’aménagement d’une assiette pour la construction de 146 logements.