Un hommage appuyé a été rendu, mardi à Alger, au regretté historien et professeur d'université, Moulay Belhamissi, par une pléiade d'académiciens et d'universitaires qui sont revenus sur le parcours de l'homme et du chercheur qui a voué sa vie à l'écriture de l'histoire et à son enseignement.

Présentée sous l'intitulé, "Moulay Belhamissi, icône du patrimoine maritime", cette rencontre, accueillie au Musée public national maritime, a été animée par d'éminentes personnalités du monde universitaire et culturel dont le chercheur Abdelaziz Boukenna, l'astrophysicien Ahmed Grigahcène, le journaliste Ameziane Ferhani ou encore la directrice de la Culture de la wilaya de Relizane, Fatma Bekkara.

Les intervenants ont été unanime à saluer l'œuvre de Moulay Belhamissi qui s'est attelé a soumettre la plume de l'histoire à la "vision algérienne", basant ses recherches uniquement sur les faits, ce qui lui a permis", à plusieurs reprises, d'"apporter la contradiction" à des faits historiques rapportés dans des "versions occidentales erronées", a souligné l'astrophysicien, Ahmed Grigahcène à trav ers son témoignage de simple lecteur, passionné de l'histoire de l'Algérie.

Rappelant la place qu'a occupé la mer "enjeu stratégique et militaire" et "théâtre de toutes les tentatives d'invasion" à travers l'histoire, le docteur et "chercheur invétéré", Moulay Belhamissi a consacré des pans entiers de ses travaux à l'histoire de la marine algérienne, réussissant, entre autre, à "faire parler les documents latins et européens" (traités, conventions politiques et commerciales), a précisé le doyen de la faculté des Sciences humaine de l'université d'Alger II, Abdelaziz Boukenna. Evoquant la "rigueur académique" et "l'œuvre prolifique" de l'universiataire, l'historien, Mohamed Lamine Belghit a, pour sa part, appelé à la réédition de l'ensemble des travaux de Moulay Belhamissi, qu'il juge "importants pour l'entretien de la mémoire".

Rappelant la "dimension économique" que revêt la mer, autre facteur parfaitement saisi par Moulay Belhamissi, le journaliste, Ameziane Ferhani a parlé de la "rigueur et la passion" de l'historien mis à l'honneur, de son "enracinement" et son "universalité" et du "chercheur" et "pédagogue", regrettant l'absence à Alger, d'édifice baptisé du nom de cet éminent académicien.

A l'issu des interventions, la directrice du Musée public national maritime, Amel Mokrani a remis le trophée honorifique du Musée maritime aux membres de la famille de Moulay Belhamissi, présents à cet hommage. Auparavant, l'ensemble des universitaires conviés à cet hommage ont visité une exposition consacrée aux différents articles, manuscrits et ouvrages qui ont marqué le parcours prolifique de Moulay Belhamissi.

Né à Mazouna dans la wilaya de Relizane, Moulay Belhamissi (1930-2009) a laissé derrière lui une carrière pleine, publiant plusieurs articles et auteur de nombre de manuscrits et d'ouvrages en tant qu'enseignant à l'université, historien et chercheur, Parmi ses publications, "Histoire de Mostaganem des origines à nos jours", "Alger par ses eaux", "Les Arabes et la mer dans l’histoire et la littérature", "Histoire de la marine algérienne 1516-1830", "Captifs algériens en Europe chrétienne", "Histoire de Mazouna des origines à nos jours" ou encore "Alger, la ville aux mille canons".