Un dispositif spécial englobant de nombreuses mesures a été mis en œuvre, dernièrement, à Boumerdes, en vue de garantir "une saison estivale à la hauteur de la réputation et des aspirations" de la wilaya, et surtout d'attirer le plus grand nombre d’estivants, a-t-on appris, mardi, d’une source de la wilaya.

Ce dispositif, débattu lors du conseil exécutif de la wilaya, prévoit notamment, le lancement d’une opération de réaménagement, équipement et nettoyage de l’ensemble des plages autorisées à la baignade, dont le nombre sera porté cette année à 44, à travers 10 communes côtières de la wilaya, après examen de la situation de chaque plage par une commission spéciale.

Il s’agira, également, selon l’exposé présenté par le directeur du tourisme et de l’artisanat de la wilaya, Lamri Hamouda, d’accompagner les communes côtières concernées en matière de gestion des plages, pour leur assurer des revenus supplémentaires, tout en mettant un terme au camping anarchique et à l’exploitation illégale de ces espaces. A cela s’ajoute l’installation au niveau des plages, de points mobiles de la protection civile et de la gendarme rie nationale, tout en les dotant de douches publiques, de salles d’eau, et autres commodités nécessaires au bien-être des estivants.

Le même dispositif prévoit, également, l’aménagement d’accès aux plages et leur dotation en panneaux signalétiques et autres panneaux publicitaires, tout en garantissant l’éclairage public à leur niveau, ainsi que des routes y attenantes, et l’aménagement d’aires destinées au commerce. Des stages de formation seront aussi lancés au profit des prestataires de services, dont les agences de tourisme, et gérants de camps de vacance et d’établissements hôteliers, outre l’encouragement de la formule d’hébergement chez l’habitant.

Des facilitations sont, par ailleurs, programmées pour la relance des campings familiaux, de façon à les adapter aux budgets de la majorité des familles.