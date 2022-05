D’intenses actions sont entreprises pour promouvoir l’investissement industriel à Illizi et Djanet, à travers la dynamisation des plans de développement et l’extension des zones d’activités industrielles dans ces deux wilayas frontalières, selon les services de wilaya.

Dans le but de concrétiser cette démarche, il a été procédé au lancement d’une opération de réaménagement, pour un financement de 250 millions DA, de la zone d’activités industrielle d’Illizi, d’une superficie de 44 hectares (ha), pour y réunir les conditions favorables à la promotion de l’investissement industriel et répondre aux attentes des opérateurs, des micro-entreprises et start-up.

Englobant 120 parcelles, la zone d’activités industrielle d’Illizi s’est vue doter des réseaux de communication en fibre optique et des voies et réseaux divers (VRD) et de l’installation de l’éclairage public, ont indiqué les services de la wilaya d’Illizi.

A ces efforts, s’ajoute la finalisation prochaine de la zone d’activités de la commune d’In-Amenas, à la faveur d’un financement d’un (1) milliard DA dégagé au titre du Fonds spécial d e développement des régions du Sud (FSDS).

S’étendant sur une surface de 64 ha avec 68 parcelles, cette zone, en tant que valeur économique ajoutée à la région, constituera, une fois fonctionnelle, un site d’attrait des entreprises à même de booster les activités économiques multisectorielles.

La région aura à jouer un grand rôle économique, avec aussi la concrétisation d’une base logistique d’exportation au niveau du poste frontalier terrestre de Debdeb, à même d’impulser l’activité commerciale et ouvrir des perspectives économiques aux opérateurs intéressés par le recours à ce poste frontalier.

Djanet: délimitation d’une mini-zone d’activités pour les jeunes

Les efforts fournis dans le cadre de la promotion de l’investissement industriel dans le Sud-est du pays ont été couronnés par la création, dans la jeune wilaya de Djanet, d’une mini-zone d’activités devant servir d’assiettes aux projets de jeunes promoteurs. Occupant une superficie de deux (2) ha, cette zone a bénéficié d’une enveloppe financière de 45 millions DA, affectée à la réalisation, en cours, d’une série de travaux d’aménagement, de réalisation des VRD et l’éclairage public, en sus d’une aile administrative.

La wilaya dispose, en outre, d’une zone d’expansion touristique d’une superficie de 8.600 ha mise à la disposition des opérateurs économiques, toutes activités confondues, par voie de concession.

La direction locale de l’Industrie n’a ménagé aucun effort pour prêter assistance aux opérateurs, en accueillant leurs demandes des investisseurs intéressés, ensuite orientées vers les services de l’Agence nationale de développement du tourisme (ANDT), avant d’obtenir l’aval, puis le permis de construire afin d’entamer la concrétisation de leurs projets. Les efforts de développement et de promotion de l’investissement dans les deux wilayas se poursuivent, à travers des dispositifs de soutien et d’accompagnement, pour attirer davantage de projets.

Dans ce cadre, a été mise en place une cellule multisectorielle locale chargée de l’accompagnement des promoteurs et jeunes porteurs de projets et de la prise en charge de leurs préoccupations, en vue d’établir un plan commun à même de donner lieu à de nouveaux mécanismes plus efficaces pour promouvoir l’investissement industriel dans la région.