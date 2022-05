Des portes ouvertes sur les services de la santé militaire, ont été organisées mardi à l’Ecole d’application des services de la santé militaire "Chahid Docteur Yahia Fares" de Sidi Bel-Abbes (deuxième Région militaire), en présence des autorités civiles et militaires et d’élèves de la troisième année secondaire.

Lors de la cérémonie d’ouverture de cette manifestation, le commandant adjoint de la deuxième Région militaire, le général-major Hassani Afid a souligné que cet événement s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens armée-nation et de la vaste campagne médiatique sur les services de la santé militaire du ministère de la Défense nationale (MDN) pour faire connaître de près ces services de manière générale, et l’Ecole d’application, en particulier, ainsi que les méthodes d’entrainement, les perspectives de formation et les outils pédagogiques modernes dont elle dispose.

Le général-major Hassani a indiqué que ces portes ouvertes visent essentiellement à informer les citoyens sur les missions des services de la santé militaire et permettre aux jeunes de s’informer sur les voies et les conditions d’a ccès et de recrutement, notamment pour les personnels médicaux et paramédicaux, en particulier les bacheliers, en leur offrant l’opportunité de s’enquérir de la nature de la formation et du parcours professionnel après la période de formation dans l’ensemble des spécialités.

Cette manifestation a également pour objectif de s’ouvrir sur la société, d’ouvrir des canaux de communication directe au public et de renforcer la communication externe, en se rapprochant davantage de toutes les franges de la société et en mettant à leur disposition toutes les informations sur l’une des plus importantes structures de formation relevant des services de la santé militaire, en plus de la valorisation du rôle joué par la santé militaire pour garantir la couverture sanitaire et la prise en charge médicale des citoyens, nonobstant que l’intervention, selon les besoins, pour renforcer le secteur public de la santé.

Un aperçu sur l’Ecole d’application des services de la santé militaire "Chahid Docteur Yahia Fares" de Sidi Bel-Abbes a été présenté à l’assistance dans le cadre de cette manifestation, en plus de la projection d’un documentaire sur un exercice pratique d’élèves officiers.

L’ouverture de cette manifestation d’information a été aussi marquée par la visite du public présent composé d'élèves, de lycéens et de leurs parents à divers ateliers sur les moyens pédagogiques et les installations scolaires, des exhibitions en arts de combat et des activités culturelles et sportives par les élèves de l’école.