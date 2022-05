Une caravane médicale bénévole, organisée à l’initiative du Réseau algérien des jeunes, en collaboration avec la Direction de la santé de la wilaya de Tébessa a entamé, mardi, des consultations médicales et des opérations chirurgicales à titre gracieux au profit des habitants des zones d’ombre, et ce, durant 4 jours.

Cette caravane est composée de 39 médecins spécialistes, dont des anesthésistes et des réanimateurs, a indiqué à l’APS le directeur de wilaya du secteur par intérim, Nacer Mouissi.

Les médecins procèderont à des consultations médicales approfondies au profit des malades des zones d’ombre de la wilaya de Tébessa, pour diagnostiquer des maladies le cas échéant, et prescrire les médicaments nécessaires qui leur seront accordés gratuitement, en plus de dizaines d’opérations chirurgicales qui seront aussi effectuées, selon le même responsable.

Les établissements publics hospitaliers des communes de Bir El Ater, Cheria, Morsott, Aouinet, Ouenza et Tébessa ont été sélectionnés à cet effet et équipés avec le matériel nécessaire pour effectuer les opérations prévues, en plus de 26 polycliniques mobilisées à travers les communes de la wilaya pour accueillir les malades, a ajouté M. Mouissi.

Pour sa part, le président du bureau de wilaya du Réseau algérien des jeunes, Riad Meramria, a déclaré que la troisième édition de cette caravane médicale bénévole, organisée à l’échelle nationale sous le patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, vise à rapprocher les services médicaux des malades, notamment dans les zones d’ombre.

Cette équipe médicale bénévole réalisera à partir d’aujourd’hui, et jusqu’à vendredi 13 mai, des consultations médicales et des opérations chirurgicales sensibles au profit des catégories concernées en chirurgie générale, pédiatrique et de neurochirurgie, en plus de la prise en charge des maladies liées à la gynécologie-obstétrique, a-t-on ajouté.