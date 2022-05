Le ministère public fédéral brésilien fera don au musée des fossiles de Santana do Cariri, dans le nord-est du pays, d'un fossile de poisson de plus de 100 millions d'années de cette riche région paléontologique et qui a été récupéré d'Italie.

Cela a été possible après que le ministère public a lancé une procédure judiciaire en 2020, qui a permis le retour du fossile par les autorités italiennes, où il a été mis en vente pour 3.000 dollars sur un site internet.

Le ministère public a indiqué dans un communiqué qu’à partir de ce mercredi, lorsque le fossile sera remis aux administrateurs du musée, la pièce fera partie de la collection du Musée des fossiles de Santana de Cariri, géré par l'Université régionale de Cariri (Urca).

Le poisson fossilisé, sorti clandestinement du Brésil et commercialisé illégalement en Italie, appartient à la période du Crétacé et a été découvert à Chapada do Araripi, une importante région paléontologique de Cariri, une municipalité à l'intérieur de l'Etat de Ceari.

"L'artefact récupéré appartient au groupe de formations fossiles de Santana, l'un des principaux si tes paléontologiques au monde et reconnu comme l'un des gisements fossiles avec la plus grande diversité de matériaux exceptionnellement préservés", selon le communiqué.

Selon le ministère public, la conservation est telle que dans le fossile "il est possible de remarquer la richesse des détails des tissus et même des écailles du poisson".

Le fossile est arrivé au Brésil en mars après les efforts du Secrétariat à la coopération internationale du ministère public.

"C'est un patrimoine du Brésil qui était clandestinement à l'étranger et qui a une grande importance scientifique, archéologique et financière.

Son rapatriement permettra aux chercheurs brésiliens et internationaux de l'étudier et au public brésilien de le contempler dans un musée", a affirmé le procureur de la République chargé de l'affaire, Rafael Rayol.

Le procureur a rappelé que la commercialisation illégale d'importants fossiles brésiliens à l'étranger est devenue une pratique courante et que le ministère public a déposé des dizaines de procès pour tenter d'en récupérer plusieurs devant les autorités en Italie, France, Allemagne, Hollande, Espagne, Japon et Corée du Sud.

Il a ajouté que, dans la plupart des cas, la vente illégale est dénoncée par des chercheurs qui les trouvent dans des ventes aux enchères, des collections pri vées et même dans des musées.

En mai de l'année dernière, la justice française, à la demande du ministère public, a ordonné le retour au Brésil de 998 fossiles qui avaient été illégalement sortis du pays sud-américain, dont le squelette presque complet d'un dinosaure.

La valeur du fossile trouvé en France est estimée à environ 2,5 millions de reals (500.000 dollars) car il fait partie des fossiles rares et d'intérêt scientifique, sans parler de leur bon degré de conservation.