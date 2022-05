La cyber-criminalité se fait plus menaçante et a coûté plus de 6.000 milliards de dollars au monde l'an dernier, a assuré mardi le patron du géant italien de l'aéronautique et de la défense Leonardo, Alessandro Profumo.

"Les nouvelles menaces dans le domaine de la cyber-sécurité au cours des deux dernières années ont été des +dommages collatéraux+ de l'épidémie de Covid-19 et de l'accélération de la numérisation que celle-ci a entraînée", a déclaré M. Profumo, cité par des médias.

"Les cyber-attaques ont été de plus en plus nombreuses, sophistiquées et avec un impact croissant. En 2021 le coût total de la cyber-criminalité a dépassé les 6.000 milliards de dollars. Un cinquième de ces attaques a visé l'Europe", a souligné M.

Profumo, en ouvrant à Rome Cybertech Europe 2022, un congrès d'experts, citant des chiffres de l'Association italienne pour la sécurité informatique (Clusit). La cyber-sécurité est devenue un enjeu essentiel pour la Commission européenne et pour les Etats-membres de l'UE en vue de garantir leurs "souveraineté numérique et autonomie stratégique", a-t-il ajouté. Mais les besoins de spécialistes dans ce domaine sont très importants et "55% des entreprises européennes peinent à embaucher alors qu'il manque au moins 200.000 experts", a-t-il assuré.