Apple Inc. A annoncé mardi mettre fin à la commercialisation de l'iPod, plus de 20 ans après que l'appareil soit devenu le visage de la musique portable. L'iPod Touch, la seule version du lecteur de musique portable encore commercialisée, sera disponible jusqu'à épuisement des stocks, a indiqué Apple dans un billet publié mardi. Depuis son lancement en 2001, l'iPod a pris d'assaut les lecteurs de musique concurrents avant d'être éclipsé par les smartphones, le streaming musical en ligne et, au sein du panthéon Apple, par l'essor de l'iPhone. L'iPod a connu plusieurs itérations depuis sa création, avec une molette de défilement, la capacité de stocker 1 000 chansons et une batterie d'une autonomie de 10 heures. La version qui a été portée jusqu'à ce jour - l'iPod Touch - a été lancée en 2007, la même année que l'iPhone. Apple a cessé de déclarer les ventes d'iPod en 2015.