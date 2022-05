Le Cameroun a engagé le processus de création d'une task force pour la production d'un coton durable, ont indiqué mardi les autorités locales . Avec le soutien du ministère camerounais de l'Agriculture et du Développement rural et l'appui de l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ), les acteurs de la filière entendent ainsi aboutir à la production d'un coton cultivé avec des engrais et insecticides naturels, ne nuisant pas aux écosystèmes environnementaux et tenant compte de la santé des producteurs. Cette initiative émane du projet "ProCoton", qui en mai 2021 a mandaté sur place une équipe pluridisciplinaire de trois experts internationaux spécialisés dans le coton bio, en vue d'explorer les différentes possibilités pour ce marché de niche pour la compétitivité de l'industrie du coton et du textile. L'enquête menée à cet effet a permis d'identifier les métiers autour de la production et de la transformation du coton, mais également de ressortir les compétences recherchées par les employeurs. Selon les données officielles, "l'or blanc", qui représente le quatrième produit (15%) des exportations agricoles camerounaises, procure actuellement des moyens de subsistance à quelque 27.000 agriculteurs. Dans le cadre de sa stratégie décennale de développement (2020-2030), le pays ambitionne notamment de porter sa production annuelle de 310.000 à 600.000 tonnes à l'horizon 2025.