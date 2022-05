Le président sénégalais Macky Sall a lancé mardi à Dakar un programme d'allocations financières pour plus d'un demi-million de ménages démunis, afin de les aider à faire face aux effets des crises mondiales. "Pour apporter des solutions à la conjoncture défavorable, j'ai décidé du soutien à la résilience de 542.956 ménages pour recevoir de la part de l'Etat un cash transfert financier exceptionnel d'un montant de 43,4 milliards de FCFA (66 millions d'euros)", a déclaré le président Sall, lors d'une cérémonie au Grand Théâtre de Dakar. "L'objectif visé est de donner 80.000 FCFA (121 euros) par ménages et améliorer leur niveau de consommation et l'éducation de leurs enfants", a ajouté le président Sall. Il a qualifié l'opération de "mesure d'urgence exceptionnelle". L'Etat va utiliser des paiements mobiles pour le transfert de fonds aux ménages pauvres, ont précisé les autorités. Le Sénégal est classé parmi les pays les plus pauvres au monde. Le salaire minimum y est de 75 euros. Les fonds ayant servi à financer cette opération sont issus d'un projet de la Banque mondiale, avec d'autres bailleurs dont l'All emagne et le Royaume-Uni, a indiqué le directeur des Opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal, Nathan Belete.