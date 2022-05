La Banque de l'agriculture et du développement rural (BADR) lancera demain mardi les prestations de la finance islamique au niveau de son agence locale de Touggourt, a indiqué la banque publique dans un communiqué.

"Cet événement coïncide avec le 40ème anniversaire de la création de la banque qui reste toujours au service de l'économie nationale", souligne la même source. Pour rappel, l'offre de lancement propose à tous les segments de la clientèle, particuliers, professionnels et entreprises, 14 produits conformes aux préceptes de la charia islamique, certifiés par le Haut Conseil Islamique (HCI), note la BADR. Ces offres sont réparties en deux catégories. La première concerne les produits d'épargne et de placement de fonds incluant le compte chèque islamique (istithmari), le compte courant islamique, le livret épargne islamique, Istithmari et Istithmari Fellah et le livret épargne islamique "Achbal".

La deuxième catégorie de produits concerne les produits de financement mourabaha matériel roulant, mourabaha exportation, mourabaha travaux, mourabaha "ghelatti", mourabaha matière première, mourabaha production agricole, mourabaha équipement professionnel et mourabaha marchés publics, selon la même source.