La 8ème édition du salon international de la plasturgie, l'impression et l'emballage "plast & printpack Alger 2022", se tiendra du 16 au 18 mai au Centre international des conférences (CIC), avec la participation d'une centaine d'exposant qui viendront de 18 pays, ont indiqué mardi les organisateurs dans un communiqué.

Outre les participants nationaux, les exposants viendront d'Allemagne, d'Arabie saoudite, d'Autriche, de Chine, d'Egypte, des Emirats arabes unis, d'Espagne, des Etats-Unis, de France, de Grèce, d'Inde, d'Italie, de Pologne, du Portugal, de Suisse, de Tunisie et de Turquie, selon les organisateurs estimant que "cette grande participation internationale prouve une fois de plus que l'industrie algérienne des plastiques, de l'impression et de l'emballage est en plein essor".

Lors de cette édition, les exposants présenteront leurs technologies et solutions à plus de 3.000 professionnels de l'industrie, venus d'une vingtaine de pays, selon le communiqué des deux sociétés allemandes organisatrices, Fairtrade et Messe Duesseldorf.

Cette 8ème édition du Salon représ ente, selon eux, "le puissant redémarrage de l'industrie algérienne dans le domaine de la plasturgie, l'impression et l'emballage, après deux années de pandémie de covid-19". A cette occasion, une plateforme numérique sera mise en place par les organisateurs, donnant aux exposants "une visibilité continue de leurs produits et services, de plus de contacts à valeur ajoutée et finalement de plus de ventes", selon le même communiqué, ajoutant qu'"avec le nouveau service gratuit B2B les visiteurs peuvent contacter des exposants et établir de nouvelles relations d'affaires".

Le Salon sera accompagné d'une conférence intitulée : "Recyclage des matières plastiques et des emballages - L'Algérie sur la voie de l'économie circulaire", indique le communiqué.

La conférence abordera plusieurs thèmes, à l'instar du rôle de la société civile dans la promotion de l'économie circulaire et de la gestion des déchets, la gestion des déchets, le recyclage et l'exportation de matériaux recyclés, le développement industriel en Algérie et le financement de l'innovation, applications plastiques dans l'industrie E&E et applications plastiques dans l'industrie automobile, exemples de bonnes pratiques en matière d'emballages durables et enfin le recyclage des emballages, éco-conception et responsabilité environnementa le des entreprises.

Selon l'association allemande d'ingénierie mécanique VDMA, citée dans le même communiqué, l'Algérie est l'un des plus grands investisseurs d'Afrique et du Moyen-Orient dans les technologies du plastique, de l'impression et de l'emballage.

Les investissements algériens dans les technologies d'emballage ont atteint 136 millions d'euros en 2020, relève l'association, ajoutant que l'Italie, l'Allemagne, la France, l'Espagne, la Chine, la Turquie et l'Autriche sont les principaux fournisseurs de l'Algérie. Dans le domaine des technologies d'impression et du papier, la demande en Algérie ne cesse d'augmenter. Ainsi, la valeur des importations dans ce domaine a presque doublé en seulement cinq ans, passant de 57 millions d'euros en 2016 à 101 millions d'euros en 2020, ce qui place l'Algérie, avec l'Egypte, parmi les deux plus grands importateurs de technologies d'impression et de papier en Afrique, selon VDMA.