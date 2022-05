Un concours national de pétanque "jeu court triplette" sera organisé vendredi et samedi prochains au stade communal de Tamzoura, dans la wilaya d'Aïn Témouchent, a-t-on appris, mardi, des organisateurs. Cette manifestation sportive, organisée par le club amateur de pétanque "Emir Abdelkader" de Tamzoura en collaboration avec la fédération algérienne des sports de boules et la DJS locale, s'inscrit dans le cadre des festivités commémorant les massacres du 8 mai 1945. Elle verra la participation de 320 triplettes représentant vingt-sept (27) wilayas du pays. Selon les organisateurs, " l'objectif de ce concours est de promouvoir la pratique de cette discipline dans la commune de Tamzoura et de consolider l’esprit sportif entre les athlètes, les responsables et les amateurs de cette discipline". L'organisation de ce concours marquera l’ouverture de la saison sportive 2022-2023. Les concurrents seront répartis en poules de quatre triplettes. La demi-finale et la finale auront lieu samedi. Les trois premières triplettes seront honorées, a-t-on ajouté de même source.