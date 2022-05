La sélection algérienne de la série Optimist a quitté mardi l'Ecole Nationale de voile à Alger-Plage, pour se rendre à Mostaganem (Ouest) où elle doit effectuer "un stage de perfectionnement", en vue des importantes échéances internationales à venir, a-t-on appris auprès de la fédération algérienne de la discipline (FAV). La sélection nationale se compose huit jeunes athlètes (cinq garçons et trois filles), sous la direction des entraîneurs Ghali Dahah et Azizi Lahouari, a-t-on encore précisé de même source. "En marge du regroupement, il y aura une intervention de l'arbitre fédéral Saïd Belmeddah, et qui portera sur plusieurs aspects, à la fois théoriques et pratiques, notamment, en ce qui concerne les nouvelles règles de course 2021-2024" a encore détaillé la FAV dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel.

Parmi les importants évènements internationaux que prépare la sélection nationale, les prochains Championnats d'Afrique de la série Optimist, prévus du 24 septembre au 1er octobre 2022, en Afrique du Sud.