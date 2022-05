Faire boire du jus de pomme dilué à un enfant souffrant de gastro-entérite serait aussi efficace contre la réhydratation que les solutions électrolytes habituellement prescrites et disponibles uniquement sur ordonnance.

Le jus de pomme serait-il un bon allié contre la gastro-entérite? D'après des chercheurs en gastroentérologie pédiatrique des universités de Calgary et de Toronto (Canada), les jus de pomme dilués seraient aussi efficaces contre la déshydratation que les solutés oraux de réhydratation (solution électrolytique). Leurs travaux sont publiés dans le Journal of American Medical Association (JAMA).

Entre 2010 et 2015, les chercheurs se sont penchés sur 647 enfants âgés de 6 à 60 mois, reçus aux urgences pédiatriques de Toronto pour une gastro-entérite et une déshydration minime. De façon aléatoire, les médecins ont attribué à 323 enfants du jus de pomme dilué, puis leur boisson préférée, et aux 324 autres une solution de réhydratation goût pomme et de la même couleur que le jus de pomme. Résultat : les enfants ayant bu du jus de pomme ont eu moins souvent besoin d'une réhydratation complémentaire par intraveineuse (2,5%) que ceux qui ont bu un soluté de réhydratation (9%). Autrement dit : le jus de pomme avait mieux réussi que le soluté à réhydrater les jeunes patients. Le taux d'hospitalisation, les diarrhées et les vomissements n'ont quant à eux pas différé selon la boisson que les enfants avaient reçue.

Disponible et apprécié des enfants

L'avantage qui se cache derrière cette étude est que le jus de pomme est souvent apprécié des enfants, et qu'il est donc facile de leur en faire boire quand ils sont malades. Le jus de pomme est également plus disponible que les solutés oraux de réhydratation, vendus en pharmacie uniquement sur ordonnance. "Dans de nombreux pays à revenu élevé, l'utilisation de jus de pomme dilué peut-être une alternative appropriée aux solutés de réhydratation", concluent les auteurs de l'étude.

Chez les nourrissons et les jeunes enfants, le principal risque lié à la gastro-entérite est la déshydratation . Il faut donc surveiller la fréquence des vomissements et des diarrhées, et veiller à lui fournir des aliments et des boissons en quantité suffisante pour l'hydrater en continu . Si diarrhées et vomissements persistent plusieurs jours et qu'ils s'accompagnent de fièvre, il est fortement recommandé de consulter un médecin.