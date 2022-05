Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a pris part, lundi à Abuja (Nigéria), à la cérémonie d'ouverture des travaux de la Conférence des présidents des parlements africains, qui se poursuivront jusqu'au 11 mai, a indiqué lundi un communiqué de la Chambre basse du Parlement.

La conférence aura à débattre de la situation économique et financière des pays africains, impactée par la pandémie de Covid-19, précise la même source qui indique que la séance d'ouverture visait à atteindre plusieurs objectifs, notamment "la recherche des voies et mesures nécessaires pour stimuler le processus de relance économique globale et durable pour les pays africains à la suite de la pandémie de Covid-19".

Il a également été question de la mise en place d'une plate-forme de débat, de dialogue et de travail au profit des présidents des parlements africains, pour la promulgation de lois à même de développer une approche plus efficace de la gestion des affaires financières et économiques dans le continent africain, ainsi que l'adoption d'une approche de partenariat et la mise en œuvre des meilleures règles et pratiques pour résoudre les problèmes d'intérêt commun".

Cette conférence, ajoute le communiqué, est considéré comme étant un "forum de délibération, de consultation, d'élaboration de stratégies et de coopération pour trouver des solutions législatives communes aux nombreux défis auxquels font face les pays africains".

Selon la même source, M. Boughali est accompagné du président du groupe parlementaire du Rassemblement national démocratique (RND), Taouil Mohamed, et du président du groupe parlementaire d'amitié "Algérie-Nigeria".

A noter que la participation de M. Boughali aux travaux de cette conférence, qui sert de "plate-forme visant à faciliter une coopération et une coordination accrues entre les présidents des parlements africains pour faire face aux défis communs dans le continent africain et innover des solutions", intervient à l'invitation du président de la Chambre des Représentants du Nigéria, Femi Gbajabiamila".