Une convention a été signée mardi à Alger entre l’accélérateur public de startups Algeria Venture (A-Venture) et Algeria Investment fund (AIF) dans le cadre de la diversification des mécanismes de financement des startups et leur accompagnement.

Cette convention a été signée par le DG d’A-Venture, Sid Ali Zerrouki, et le DG de l’AIF, El Hocine Djemmal, en présence du ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’Economie de la connaissance et des Startups, Yacine El-Mahdi Oualid.

Elle permettra aux startups ayant atteint un certain niveau de maturité, avec un chiffre d’affaire "important", de bénéficier d’un deuxième financement "plus conséquent" pouvant atteindre les 1,5 milliard de dinars, soit un seuil de financement qui dépasse celui assuré par Algeria statups fund (ASF) qui est de 20 millions de dinars au maximum, a expliqué M. Oualid.