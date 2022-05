Une première édition d’un concours de la commune la plus propre, a été lancée lundi à Mascara, a-t-on appris de la cellule de communication des services de la wilaya.

Ce concours est initié par les autorités de wilaya, avec la création d’une commission compétente pour la sélection de la commune la plus propre, présidée par le wali et composée de représentants de plusieurs instances et entreprises publiques dont les directions de l’environnement et de l’urbanisme, l’Entreprise publique de gestion des centres d’enfouissement technique des déchets et la conservation des forêts. Plusieurs critères ont été fixés pour le concours, qui tiennent compte notamment de la propreté des quartiers, rues et espaces verts, de l'entretien des fontaines, du réseau routier et des réseaux d'assainissement et de l’éclairage public, a-t-on souligné. L’annonce de la commune lauréate est prévue le 5 juin lors d’une cérémonie de célébration mondiale de l'environnement.

Des subventions incitatives destinées à soutenir le développement local y sont prévues. L'organisation de ce concours a pour but de sensibiliser les présidents d’APC et les élus locaux, ainsi que les comités de quartier et les citoyens, sur l'importance de préserver l'environnement, en plus de les inciter à accorder un grand intérêt à la propreté en impliquant les différentes catégories de la société, selon la même source. Elles ont pour objectif également d’activer les bureaux d’hygiène communaux et les encourager à élargir les espaces verts au sein des zones urbaines.

Cette initiative vient en application des instructions du wali de Mascara, Abdelkhalek Sayouda visant à améliorer la situation environnementale des communes, a-t-on ajouté.