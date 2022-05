L’alimentation en électricité des stations de pompage et transfert des eaux de Chott El Gharbi dans la daira de Mekmen Benamar (wilaya de Naama), a repris après la réparation de pannes techniques touchant les lignes de haute tenson, a-t-on appris lundi de la direction de Naama de la Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (Sadeg).

Les équipes de maintenance de la société ont achevé les travaux de réparation des pannes techniques ayant affecté le 3 mai le réseau de haute tension 60 kilovolts au niveau de la daira de Mekmen Benamar suite à de vents violents et de tempêtes de sable ayant également provoqué la chute de poteaux de lignes électriques.

Le retour de l'électricité a permis de remettre en service les stations de pompage et de transfert des eaux de Chott El Gharbi situées dans les zones de Hassi Touil, Errachidia et Mkemen Lahneche daira de Mekmen Benamar, et par conséquent la reprise de l’alimentation en eau potable de dix communes situées au sud de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, de quatre communes au sud de la wilaya de Tlemcen et de deux comm unes de la wilaya de Naama.

Le transfert des eaux de Chott El Gharbi fournit 114.000 mètres cubes/jour au profit de la wilaya de Naama (20750 m3/j), la wilaya de Tlemcen (55.000 m3/j) et la wilaya de Sidi Bel Abbès (plus de 38.000 m3/j), selon la direction des ressources en eau de la wilaya de Naama.