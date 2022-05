La faculté des sciences de l’information, de la communication et de l’audiovisuel de l’université Salah Boubnider (Constantine-3) a abrité lundi les festivités de la 2ème édition de la semaine de promotion de la recherche sous le slogan "Pour une ouverture scientifique sur le monde extérieur".

L'objectif est de débattre de l’importance de l’ouverture de l’université algérienne sur le monde scientifique international, l’approche à adopter à cet effet, les principes de l’échange algéro-américain et les importants changements de l’université algérienne actuellement, a précisé le recteur de l’université Constantine-3 à l’ouverture des travaux de cette semaine scientifique qui se poursuivra jusqu’au 12 mai courant, en présence de représentants de l’université de Floride (USA) comme invitée d’honneur et des experts de plusieurs universités nationales et étrangères.

Au cours de cet évènement scientifique, plusieurs thèmes en rapport avec les nouvelles questions scientifiques seront évoqués afin d’assurer l’accompagnement scientifique et pédagogique aux professeurs chercheurs et aux doc torants quant aux méthodes nécessaires pour élaborer leurs thèses et articles scientifiques dans le cadre de la valorisation des résultats de la recherche.

Le même responsable a insisté sur l’importance d’évoquer le rôle de la publication et la diffusion des travaux scientifiques en langue anglaise à l’échelle internationale, "car celle-ci est considérée comme la langue la plus utilisée dans la plupart des spécialités". Pour sa part, le professeur à l’université internationale de Floride à Miami (USA), Lakhdar Boukerou, a considéré que dans le cadre d’une convention de coopération entre les deux universités, "il sera possible de faciliter l’échange des expériences, la valorisation des résultats de la recherche, la consolidation des expériences, l’échange des différents concepts entre les deux université et la recherche scientifique dans l’université américaine, et les opportunités disponibles pour les enseignants et les étudiants de l’université Constantine-3".

Il a également fait état de la participation à plusieurs ateliers via l’internet afin d’échanger les connaissances et les expériences entre les deux universités et bénéficier des opportunités de formation contribuant à l’élaboration des thèses, articles et des recherches entre les deux universités.

Plusieurs thèmes scientifiques comm e l’intelligence artificielle, la télédétection dans l’espace, la conception de médicaments, la chimie médicale seront évoqués au cours de cette semaine scientifique.

Les quatre lauréats du concours "Outrouhati" en 180 secondes seront également honorés au cours de cette manifestation.