Le nombre de détenus tués au cours de l'émeute qui a éclaté lundi à l'aube dans une prison de la province de Pichincha, dans le centre-nord de l'Equateur, est passé à 43, a confirmé le bureau du Procureur général du pays. "Pour le moment, 43 détenus sont morts" au cours d'une violente mêlée dans la prison régionale de Santo Domingo de los Tsachilas, a indiqué le bureau sur Twitter.

Selon des rapports préliminaires, l'incident se serait produit entre 02H30 et 03H00 heure locale lors d'une tentative d'évasion par plusieurs détenus.

Le ministre de l'Intérieur Patricio Carrillo a déclaré un peu plus tôt que les blessés avaient été évacués pour recevoir des soins, et que les corps des défunts avaient été transportés au service de médecine légale de Saint-Domingue. Suite à cette émeute, la Police nationale a pris le contrôle de la prison.

Les autorités pénitentiaires ont imputé cette flambée de violence au récent transfert de plusieurs chefs de réseaux criminels vers la prison à sécurité maximale de La Roca, dans la ville côtière de Guayaquil, dans le sud-ouest du pays.