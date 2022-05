Un Salon régional de l’exportation du produit local a été ouvert lundi à Mostaganem, avec la participation de 65 exposants. Représentant le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, le Directeur régional du secteur à Oran, Seboui Djilani a indiqué, dans une déclaration à la presse en marge de l’ouverture de cette manifestation, que ce salon contribue à rapprocher davantage les opérateurs économiques ayant manifesté leur intérêt, d’une part et encourager les exportateurs de produits nationaux hors hydrocarbures, d’autre part.

Le même responsable a appelé les opérateurs économiques locaux à participer avec force aux manifestations économiques internationales figurant dans l’agenda 2022 et 2023, au nombre de plus de 50 salons internationaux, pour faire connaître la qualité du produit "made in Algeria" et faire sa promotion pour l’exporter et avoir de nouveaux débouchés.

Quatre ateliers seront organisés en marge de ce salon, abordant "les modalités de suivi des exportations", "les contraintes liées à la chaine logistique", "les procédures financières et fiscales et les facilitat ions accordées aux exportateurs" et "les opportunités d’investissement dans des créneaux adaptés au tissu économique dans la wilaya de Mostaganem". Cette manifestation économique de trois jours se veut une occasion de plus pour les opérateurs économiques de la région d’exposer leurs produits, a-t-on souligné.

La première journée du salon a été marquée par la présence de corps diplomatiques de 8 pays, à savoir le Sénégal, le Tchad, la Mauritanie, le Zimbabwe, le Cameroun, l’Angola et le Bangladesh. Il est attendu lors de ce salon, organisé par la chambre de commerce et de l’industrie «Dahra» et la direction du commerce de la wilaya sous l’égide du ministère du Commerce, la signature de conventions de coopération entre différents acteurs en matière d’exportation, ainsi que des accords entre les communautés d’affaires, à la faveur de rencontres B to B, selon la même source.