On déteste cela et, pourtant, on n'a pas le choix : il faut le faire. Et si le ménage pouvait aider nos grands-parents à rester en forme plus longtemps ?

Devinette : qu'est-ce qui est unanimement détesté par l'ensemble de l'humanité et que, pourtant, il faut faire régulièrement ? Bingo : le ménage. Or, selon une récente étude de la Case Western Reserve University (États-Unis), faire le ménage régulièrement serait un excellent moyen de conserver une bonne santé physique et mentale, surtout chez les personnes âgées.

Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont analysé le niveau de bien-être et l'état de santé de 337 volontaires américains, âgés de 65 à 94 ans. Verdict ? "Les personnes qui nettoyaient leur logis au moins une fois par semaine étaient en meilleure santé que les autres, explique le Dr Kathy Wright, principal auteur de l'étude. La propreté du lieu de vie semble même être un facteur de bien-être plus important que les revenus."

Passer l'aspirateur, faire la poussière, laver les vitres... Autant d'activités qui nous poussent à bouger. Et si, en plus, on vit dans une grande maison, le ménage du dimanche matin peut vite se transformer en une véritable séance de sport ! "Par ailleurs, un lieu de vie propre et bien rangé peut également avoir des vertus thérapeutiques : c'est apaisant", ajoutent les chercheurs.

Aller, plus d'excuses : on s'attaque illico au tas de vaisselle sale qui nous attend dans l'évier depuis une semaine. Et on se décide (enfin) à faire sa fête à la pile de repassage qui s'élève un peu plus chaque jour. C'est bon pour la santé, et... c'est même un excellent anti-stress !