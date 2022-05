Pour combattre l'excès de cholestérol, l'essentiel, c'est de rééquilibrer les graisses, ce qui rééquilibre aussi le rapport entre LDL (mauvais cholestérol) et HDL (bon cholestérol) cholestérol. Découvrez les aliments qui font baisser le cholestérol.

Le projet de la Carélie du Nord, en Finlande, l'a amplement démontré. Au début des années 1970, les habitants de cette région consommaient très peu de légumes et d'huiles végétales, et beaucoup de sel. En inversant ces paramètres, au bout de vingt-cinq ans, le niveau moyen de cholestérol de la population avait baissé de 17 % et la mortalité coronarienne avait chuté de 73 % chez les hommes de moins de 65 ans. Une étude canadienne, publiée par « The Journal of the American Medical Association » en 2011, a, pour sa part, fait suivre pendant six mois à une cohorte de patients le régime dit Portfolio (comprenant notamment du soja, de l'orge, des noix, des pois, des fèves et des lentilles). Résultat : leur taux de cholestérol a immédiatement chuté de 13 %. S'il est un point sur lequel les scientifiques sont unanimes c'est bien celui-ci : le traitement anti cholestérol doit toujours commencer par une meilleure alimentation. « Son impact est souvent sous-estimé, confirme Jean-Michel Lecerf. Pourtant, on peut faire baisser son taux de 10 à 30 % simplement en se nourrissant mieux. » Les autorités sanitaires le rappellent aussi régulièrement : les médicaments anti cholestérol doivent être prescrits uniquement si, au bout de trois mois, cet effort diététique ne suffit pas à ramener le niveau de cholestérol à la normale. Une consigne que, malheureusement, le couple médecin/patient respecte au mieux une fois sur deux...

Il est important d'augmenter la part des fibres surtout solubles (légumes, fruits, avoine, orge) qui limitent l'assimilation des sucres et des graisses, et contribuent ainsi à faire baisser le taux de cholestérol. Pour cela, il faut manger du pain complet et augmenter la part des fruits et légumes. « Il y a une vingtaine d'années, une étude avait montré que la pomme exerçait un effet anti cholestérol naturel, rappelle Véronique Liégois. Sans doute parce qu'elle est riche en pectine, de même que la carotte. »

Les antioxydants sont aussi des alliés incontournables, car ce sont les lipides oxydés qui se déposent sur la paroi des artères. Pour limiter la progression de l'athérosclérose, il convient de penser plus souvent aux légumineuses (lentilles, fèves, haricots secs, soja) et, encore une fois, de programmer sans restriction fruits et légumes qui luttent contre les radicaux libres. « La lécithine de soja peut aider à diminuer le cholestérol (en granules dans les rayons diététiques), de même que la levure de riz rouge, qui a montré un effet réel (vendue en gélule) », ajoute Véronique Liégeois.