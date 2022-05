Il n'est jamais trop tard pour se mettre au sport intensif et profiter de ses bénéfices. Une équipe de chercheurs du laboratoire de traitement du signal et de l'image de Rennes (unité Inserm 1099), dirigés par le professeur de physiologie cardiovasculaire François Carré, s'est intéressée aux effets à long terme d'une pratique sportive débutée après 40 ans.

Les résultats, présentés au congrès de la société européenne de cardiologie à Amsterdam, prouvent que commencer le sport à l'âge de 30 ou 40 ans ne fait aucune différence. Les chercheurs ont comparé les performances de 34 volontaires âgés de 55 à 70 ans non-fumeurs. Parmi eux, dix ne pratiquaient jamais plus de deux heures de sport par semaine, 11 avaient commencé à en faire régulièrement, soit au moins cinq heures par semaine, après l'âge de 40 ans, et un troisième groupe avait commencé à l'âge de 30 ans.

Commencer le plus tôt possible

Conclusions : "Les deux groupes de sportifs - précoces et tardifs - avaient un cœur en meilleur état et plus performant que celui des inactifs", révèle Le Figaro. Le cœur, les poumons, les muscles et l'oxygénation du sang des personnes actives ont donné de meilleurs résultats, et un cœur plus musclé chez les personnes âgées signifie qu'"il y a un remodelage naturel globalement bénéfique", précise au Figaro le chercheur David Matelot, qui a participé à l'étude.

Le scientifique conclut en rappelant que commencer le sport le plus tôt possible et le continuer toute sa vie reste la meilleure des solutions : "Au-delà de l'intérêt cardiovasculaire, il y a d'autres bénéfices, comme par exemple sur la densité osseuse, la masse musculaire ou le stress oxydatif."