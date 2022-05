Un programme sportif varié est plus efficace sur la perte de poids qu'une pratique intensive selon une nouvelle étude scientifique américaine publiée dans le Journal of Applied Physiology.

L'été approche et à l'idée de vous remettre en maillot, vous envisagez de vous remettre au sport pour perdre quelques kilos superflus. Bonne idée mais attention, pour que vos efforts soient récompensés, il serait préférable de mettre un place un programme multidisciplinaire de qualité plutôt qu'un programme intensif.

Mélanger exercices de cardio, étirements et endurance

Pour analyser les effets du sport sur la perte de poids, Paul Arciero et ses collègues du Skidmore College de Saratoga Springs ont recruté des volontaires, 36 femmes et 21 hommes, entre 35 et 57 ans, atteints d'obésité ou en surpoids.

Pendant 16 semaines, certains participants sont restés sédentaires, un autre groupe a pratiqué un programme d'entraînement de résistance intense quatre fois par semaine, alors que le troisième groupe a suivi un programme multidisciplinaire qui mélangeait des exercices cardiovasculaires, des étirements musculaires (yoga et Pilates) et un entraînement d'endurance.

Si tous les participants ont montré des signes d'amélioration, le dernier groupe, qui a suivi le programme d'exercice le plus varié, est celui dont les volontaires ont perdu le plus de poids (2,6%) et de masse grasse (6,6%), et qui ont gagné un pourcentage de masse musculaire maigre plus important (2%) que le reste des participants.

"Pour être en bonne santé il ne faut pas simplement faire plus de sport, mais pratiquer une gamme d'exercices appropriés qui sont bénéfiques et réellement utiles à la forme physique", a affirmé Paul Arciero, scientifique spécialiste de l'exercice physique.

L'Organisation mondiale de la Santé préconise aux adultes de faire 150 minutes d'activité physique modérée (jardinage, danse ou marche rapide) ou 75 minutes d'activité physique intense (sport, course, aérobic) par semaine.

"Mais, les résultats de l'étude suggèrent la nécessité de réévaluer les directives de santé dans le monde. En effet, leurs recommandations s'appuient aujourd'hui sur le temps passé à faire de l'exercice par semaine et non sur les types d'activités physiques pratiquées" concluent les auteurs de l'étude.