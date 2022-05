Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a affirmé, dimanche, que les massacres du 8 mai 1945 constituaient "une halte historique indélébile", au vu des crimes "hideux" commis par le colonisateur français.

Dans un message à cette occasion, M. Benabderrahmane a indiqué que la Journée nationale de la Mémoire commémorant l'anniversaire des massacres du 8 mai 1945 "est une autre halte historique indélébile, au vu des crimes hideux commis par le colonisateur abject à Sétif, Guelma et Kherrata et dont l'histoire retiendra l'atrocité et la barbarie".

"A cette occasion, nous nous inclinons à la mémoire de nos vaillants chouhada, priant Dieu le Tout-Puissant de prêter longue vie aux moudjahidate et moudjahidine, témoins de la lutte de toute une Nation et de guider nos pas au service de notre pays et de notre vaillant peuple".