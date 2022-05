Les défis auxquels la nation algérienne est confrontée exigent la consolidation du front interne à travers la préservation de l’unité nationale, le resserrement des rangs et de la cohésion du peuple ainsi qu'une "confiance totale" dans les institutions de l’Etat, relève la revue El Djeïch dans son dernier numéro.

Rappelant les épreuves que le pays a traversées et au cours desquelles le peuple algérien a subi les crimes les plus odieux tout au long de l’occupation coloniale française, les exactions du terrorisme barbare, fléau qu’il a combattu avec "patience et détermination", El Djeïch affirme que le peuple algérien "a inscrit son nom en lettres d’or dans le registre de l’Histoire, grâce à son sens du sacrifice et à l’abnégation qui le caractérisent".

"Aujourd’hui, et comme elle nous y a habitués, l’Algérie triomphera encore et toujours des traitres et comploteurs de tous bords", est-il écrit dans l'Edito du mensuel El Djeïch, sous le titre "La bataille de la conscience : absolument le combat le plus difficile", ajoutant que "notre pays réussira à traverser cette phase sensible pour poursuivre le processus de développement et concrétiser ainsi les aspirations du peuple algérien dans sa nouvelle Algérie dont les jalons ont été posés par le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale".

Pour El Djeïch, "les différents défis auxquels l’Algérie est actuellement confrontée, et qu’elle devra relever à l’avenir, ont amené le Haut commandement de l’Armée nationale populaire (ANP), sur la base des orientations perspicaces de Monsieur le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à mettre à exécution un vaste programme de modernisation et de renouvellement des capacités du corps de bataille de l’ANP et sa concrétisation sur le terrain, en vue d’atteindre un haut niveau de compétence à tous les niveaux et donc la disponibilité opérationnelle".

"Il ne fait aucun doute que cette démarche ambitieuse permettra d’atteindre les résultats escomptés, qui ont été soigneusement planifiés dans le cadre des programmes de préparation au combat, de sorte que notre pays demeure une forteresse inexpugnable face aux ennemis et aux traîtres qui tentent vainement, comme de coutume, à saper sa stabilité et sa sécurité à travers le recours à des procédés tortueux autant que dout eux et de vils stratagèmes, dans le but de susciter le chaos et de semer la discorde au sein de la société", note la même source.

L'Edito estime que "ces comploteurs à l’esprit dérangé sont allés jusqu’à l’exploitation malveillante des réseaux sociaux pour tenter, à dessein, à travers l’évocation d’événements mineurs sortis de leur contexte, de souffler sur les braises ou en engageant des débats stériles le disputant à la logorrhée verbale, qui n’ont d’autre finalité que de susciter la division entre les enfants d’un même peuple, d’influencer l’opinion publique nationale et en distillant des informations mensongères et tendancieuses, de nature à porter atteinte à la sécurité, à troubler l’ordre public et à saper les fondements de la paix et de l’unité nationales".

"La véritable bataille que nos jeunes doivent gagner aujourd’hui est essentiellement une bataille de conscience, a affirmé le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, en de nombreuses occasions", rappelle encore l'Edito.

"Une bataille dans laquelle des armes nouvelles et non conventionnelles sont utilisées, qui ont fait de l’espace virtuel leur théâtre d’opération, dans une tentative de manipuler les opinions, en particulier les jeunes, et de les jeter dans les affres des troubles et du chaos à travers de viles manœuvres faisant fi de la situation et passant délibérément sous silence les acquis et les réalisations", conclut El Djeïch.