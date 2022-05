Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, dimanche, que la création des nouvelles wilayas visait à "alléger le fardeau et rapprocher l'administration du citoyen".

Le président de la République a précisé lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, que la création des nouvelles wilayas vise à "alléger le fardeau et rapprocher l'administration du citoyen", mettant l'accent sur "la poursuite de l'opération de réorientation des ressources humaines au profit des nouvelles wilayas et la création d'une plateforme permettant de définir les postes en adéquation avec la densité démographique".

Le Président Tebboune a affirmé ,à ce propos, la nécessité d'accorder la priorité en matière de postes d'emploi créés dans les nouvelles wilayas, en tenant compte du facteur de "lieu de naissance" des fonctionnaires mutés depuis les wilayas d'origine, avec possibilité "d'ouvrir le recrutement par voie de concours en cas de besoin".

A rappeler que les wilayas nouvellement créées sont: Timimoune, Bordj Badji Mokhtar, Beni Abbès, Ouled D jellal, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El-Meghaier et El-Menia.