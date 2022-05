Les wilayas de l’Ouest du pays ont commémoré, dimanche, la Journée nationale de la Mémoire immortalisant les massacres du 8 mai 1945 en organisant des activités variées.

A Oran, le wali Saïd Sayoud, accompagné des autorités civiles et militaires locales et de membres de la famille révolutionnaire, a présidé les festivités qui ont donné lieu au lancement d’un réseau de gaz naturel au profit de 220 foyers dans le village d'El Hamoul (Commune d’El Kerma), dans le cadre d'un programme de raccordement des zones d'ombre tracé par la direction d’Es-Sénia de la Société de distribution de l’électricité et du gaz de Sonelgaz..

Par la même occasion, la résidence universitaire, "Le volontaire" à Es-Sénia a été baptisée au nom de feu moudjahid Boualem Mohamed (1921-2003).

A Nâama, la commune de Mécheria a abrité les festivités marquées par la dénomination au nom du chahid Derhab Ahmed de la maison de jeunes de haï "Es-Salam", qui abrite une exposition de photos mettant en exergue les crimes commis par le colonisateur français contre le peuple algérien et réservant un stand dédié à la créativité des jeunes dans le domaine de l'artisanat.

Une course des facteurs a été également organisée et les lauréats de concours culturels, sportifs et artistiques ont été honorés. A Tlemcen, le Musée d'art et d'Histoire et le Musée régional de la wilaya V historique ont organisé deux expositions de photos et d'affiches sur les massacres du 8 mai 1945 mettant la lumière sur la barbarie du colonisateur français contre les Algériens sortis pacifiquement ce jour-là réclamer l'indépendance.

A Tiaret, plusieurs activités ont été organisées pour commémorer l'événement dont la dénomination de la Fondation de l’enfance assistée de la wilaya au nom de la moudjahida défunte Nouri Safia et la remise d'équipements à des personnes aux besoins spécifiques.

Huit (8) communes éloignées de la wilaya ont été également dotées, par la même occasion, de bus de transport scolaire "Mercedes-Benz", remis à des présidents d’APC, dans une initiative la deuxième du genre cette saison, après la distribution de 30 bus auparavant.

A Ain Temouchent, le wali a présidé, en présence des autorités locales et de membres de la famille révolutionnaire, le raccordement au réseau d'électricité de 80 foyers du village "Frères Bentata", classé zone d'ombre (commune de Sidi Safi) pour un coût de 5,87 millions DA financés par la Caisse de g arantie et de solidarité des collectivités locales. Le programme de commémoration de la Journée nationale de la mémoire a également donné lieu à la dénomination au nom du chahid Moulay Tahar de la polyclinique de Sidi Safi et la mise en exploitation d’un stade de proximité revêtu en gazon artificiel.