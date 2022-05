La Direction des moudjahidine et des ayants-droit de la wilaya d'Oran a enregistré plus de 40 heures de témoignages de moudjahidine sur la Glorieuse guerre de libération nationale dans la région, a-t-on appris dimanche auprès de cette direction.

En marge de la célébration de la Journée nationale de la Mémoire, le directeur local des moudjahidine par intérim, Houari Zouani a indiqué à la presse que depuis 2016, près de 40 heures de "précieux et importants témoignages" ont été recueillis, relatant différents événements historiques qui se sont déroulés dans la wilaya d'Oran durant la Glorieuse guerre de libération nationale, et ce dans le cadre de la préservation de la mémoire nationale, en plus d’autres recueillis sur des événements qui n’ont pas été abordés auparavant. En outre, des visites à domicile ont été rendues à plus de 50 moudjahid pour recueillir leurs témoignages sur ce qu'ils ont vécu durant cette période de l'Histoire de l'Algérie, afin d’enrichir l'écriture de l'Histoire de la plus grande révolution de libération dans le monde, a-t-on fait savoir.

L'opération a été entamée au niveau de la Direction fin 2016 sous la tutelle du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit et interrompue pendant plus de deux ans en raison de la pandémie de Covid-19, avant de reprendre, il y a quelques mois, a-t-on indiqué.

Par ailleurs, M. Zouani a souligné que la wilaya d'Oran a réalisé de grands pas dans le processus de dénomination des rues aux noms de chouhada, de moudjahidine et de hauts faits historiques, devenant une wilaya pilote dans cette opération qui se poursuit.

La rénovation et la réhabilitation des carrés des martyrs de la wilaya s’est achevée suite à la restauration ceux situés à Bousfer et Misserghine. A noter que la wilaya d'Oran compte neuf (9) carrés des martyrs.