De nombreux citoyens se sont rassemblés dimanche, sur le pont Hannouz et au pied du monument des martyrs qui s’y trouve pour se recueillir à la mémoire des victimes des massacres du 8 mai 1945 et rendre hommage aux chouhada qui ont sacrifié leur vie pour la libération du pays.

Organisée par l’association des victimes du 8 mai 1945 et par la fondation éponyme, la commémoration à laquelle ont pris part les autorités de wilaya, s'est déroulée dans une atmosphère chargée d’émotion, où des gerbes de fleurs ont été déposées avec la lecture de la "fatiha" du Saint Coran.

Certains anonymes ont balancé des bouquets de roses au fond du ravin dans la proximité du pont, théâtre, il y’a 77 ans d’horribles tueries commises par la soldatesque coloniale, qui y a exécuté des centaines de personnes, en les jetant dans le précipice. Parmi les victimes figure le docteur Hannouz, tué avec ses deux enfants, attachés avec du fil barbelés puis catapultés du haut du pont sur les parois rocheuses avant de s’écraser, démembrés et en lambeaux dans la rivière. Leur mort a été un prélude à des dizaines d’autres exécutions barbares. "On les montait (victimes) sur le parapet, et après un échange ironique et macabre entre les soldats préposés à cette vile besogne, ils procédaient au lâchage des corps dans le vide", rapportera feu Lahcene Bekhouche, témoin oculaire, qui lui-même a échappé, au purgatoire de façon miraculeuse. Aussi, ce pont baptisé au nom des Hannouz, représente tout un symbole et résume à lui seul, tous les crimes horribles et insoutenables de l’armée coloniale et de leur instigateur, le général Duval de sinistre mémoire. Cette cérémonie de recueillement et de souvenir a par ailleurs donné lieu à la salle de cinéma de la ville, à un hommage aux derniers survivants des massacres notamment Said Allik, Kermani Larbi et Yahyaoui Mohamed.

Treize familles de chahids décapités alors, ont reçu également des hommages publics.