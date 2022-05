Le Commandement de la 11ème Brigade mixte située dans la commune de Ain

El Ibel (à 55 km au Sud de Djelfa), relevant de la 1ère Région militaire, a organisé dimanche une visite guidée au profit des médias nationaux dans le cadre de la mise en œuvre du plan de communication sectoriel du Commandement des Forces terrestres.

Supervisant la visite guidée, le Général Fateh Chaloug, commandant de la brigade a affirmé que de tels événements visaient à "concrétiser la communication de proximité et à faire connaître aux médias nationaux les missions de cette brigade à travers des ateliers organisés, en vue de renforcer la relation entre les médias nationaux et l'institution militaire et consacrer les liens armée-nation".

"Cet événement médiatique est une tradition ancestrale qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la communication de proximité, laquelle offre l'occasion au public, à travers les médias, de se familiariser avec les tâches assignées à la 11ème Brigade, à savoir la préparation des éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) pour défendre la patrie (...)", a-t-il soutenu.

Au c ours de cette visite guidée, des représentants des médias nationaux ont reçu des informations sur divers moyens et équipements disponibles au sein de cette formation militaire qui met en évidence le professionnalisme de l'institution militaire dans la préparation des capacités des personnels sur le terrain mais également la mesure dans laquelle l'ANP cadre avec toute nouveauté en matière de moyens et d'équipements.

Les représentants des médias ont également visité le 111e bataillon sapeur de chars, relevant de la même Brigade récemment mis en place, suite à quoi une exhibition du Kuk Sool a été présentée pour montrer le haut niveau des potentialités des éléments de l'armée et leur disposition au combat.

A noter que l'événement a été l'occasion de visiter les différentes structures du bataillon et les ateliers dans lesquels sont exposés les armes ainsi que les moyens et les équipements de soutien.