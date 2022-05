Une caravane médico-chirurgicale nationale destinée aux enfants atteints d’infirmité cérébrale est arrivée samedi à l’établissement public hospitalier Meslem Tayeb de Mascara.

Organisée à l’initiative de l’association nationale "Amel El Hayat" de protection des enfants atteints d’infirmité cérébrale, en coordination avec le ministère de la Santé, le staff médical de la caravane a entrepris les examens médicaux et les interventions chirurgicales au niveau du bassin et de la hanche au profit des enfants souffrant de cette maladie.

Cette initiative, qui s’étale sur 13 jours, cible environ 70 enfants des wilayas de Mascara, Tiaret, Tissemsilt, Saïda, Sidi Bel-Abbes, Chlef, Relizane et Aïn Defla, a indiqué à l’APS le président de l’association Sid Ahmed Mokadem.

La caravane comprend des staffs médicaux et paramédicaux d’établissements sanitaires de plusieurs wilayas du pays, en plus de la contribution de deux médecins spécialisés en chirurgie orthopédique de France et d’Egypte.

La caravane sillonnera, à compter de la mi-mai en cours, les wilayas d’Oum Bouaghi, Mostaganem, Bordj Bou Arreridj, ciblan t plus de 300 enfants atteints d’infirmité cérébrale, a-t-on indiqué de même source.