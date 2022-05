Un projet de réhabilitation et de modernisation des services des urgences médicochirurgicales (UMC) de trois structures hospitalières dans la wilaya de Bechar sera lancé prochainement, a-t-on appris dimanche des services de la wilaya.

Il s’agit des services UMC des établissements publics hospitaliers "Tourabi Boudjemâa" de Bechar, "Bechri Belkacem" de Abadla et du service psychiatrique de Bechar, a-t-on précisé. L’opération vise l’amélioration, la modernisation et le renforcement de la prise en charge médicale des cas d’urgence au niveau de ces structures et aussi de parfaire les conditions de travail des personnels médicaux et paramédicaux, a-t-on expliqué. Outre ce projet, le secteur de la santé va acquérir deux (2) nouveaux appareils de réaction en chaine polymérase (PCR), en vue de renforcer le laboratoire de l’hôpital "Tourabi Boudjemâa" en équipements destinés au renforcement du dépistage rapide des virus, dont celui du coronavirus (COVID.19), a-t-on également fait savoir.