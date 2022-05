Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahamane Djamel Lotfi Benbahmed, a reçu une délégation des laboratoires chinois Sinovac, conduite par sa présidente directrice générale, Helene Yang, avec laquelle il a évoqué le renforcement et l'élargissement du partenariat avec le groupe Saidal, a indiqué lundi un communiqué du ministère.

Lors de cette audience, qui s'est déroulée dimanche au siège du ministère en présence de la PDG et des cadres du Groupe Saidal ainsi que les cadres du ministère, les responsables de Sinovac ont exposé leurs projet de joint-venture avec Saidal afin de "pérenniser et d’assoir le partenariat au court et au long terme", a précisé la même source.

Il s'agit de pérenniser le partenariat par la domiciliation de la production en "fill and finish" de vaccin, autre que celui du Covid-19 à l’exemple de l’antigrippal et celui de la poliomyélite et son élargissement futur à l’ensemble des vaccins inscrits au programme élargie de vaccination PEV en Algérie ainsi que ceux des pays du Moyen-Orient et d’Afrique, a ajouté le ministè re.

Les discussions ont également porté sur le renforcement et la diversification du portefeuille de produits fabriqués en partenariat notamment pour les hémodérivés tels que les imminoglobulines, l’albumine et les facteurs VIII et IX, ce qui permettra au Groupe Saidal de se positionner comme plateforme de production et d’exportation de médicaments issues des biotechnologies à l’échelle régionale et continentale, a fait savoir le communiqué. Les deux parties ont exprimé aussi leurs volontés de coopérer à la réalisation d’essais cliniques notamment les études observationnelles en vie réelle afin de contrôler l'effectivité et la sécurité réelle des médicaments et d’obtenir les bases de données nécessaires aux études pharmaco-économique pour une meilleure estimation et réévaluation des couts des différentes stratégies thérapeutiques Cette audience a permis de réaffirmer "le caractère stratégique et gagnant-gagnant du partenariat entre le Groupe Saidal et les laboratoires Sinovac en droite ligne de la dynamique des relations d’amitié historiques et stratégique qui lient l’Algérie et la chine", souligne-t-on de même source.