Neuf personnes, dont six femmes sont mortes et 20 autres ont été blessées, dimanche soir, dans un accident de la route dans le district de Kamareddy dans l'Etat indien de Telangana (sud).

L'accident s'est produit à Yellareddy mandal lorsque le conducteur d'un camion a heurté un véhicule léger venant en sens inverse, entraînant la mort sur place de trois personnes tandis que six autres sont décédées à l'hôpital, a déclaré à la presse le chef de la police du district de Kamareddy, Srinivas Reddy. Les routes indiennes comptent parmi les plus dangereuses du monde avec plus de 150.000 morts chaque année, selon des chiffres officiels. Les accidents de la route sont dus notamment au manque d'entretien des véhicules, à l’imprudence des conducteurs et à l'excès de vitesse.