Des lunettes médicales et des appareils auditifs ont été distribués, à Blida, au profit de 300 élèves issus de familles nécessiteuses, dont les examens médicaux ont révélé des déficiences auditives et visuelles impactant négativement leur rendement scolaire, a-t-on appris, dimanche, auprès de la direction locale de l'éducation. "Quelque 300 appareils auditifs et lunettes ont été offerts à des élèves nécessiteux du cycle primaire souffrant de déficiences auditives et visuelles, à l’occasion de la commémoration de la Journée nationale de la Mémoire (8 mai) afin de leur permettre d'améliorer leur rendement scolaire", a indiqué à l’APS, la directrice du secteur, Sadjia Ghachi.

Cette opération, financée sur le budget de wilaya, s'inscrit dans le cadre du programme de solidarité scolaire, prévoyant, également, d’autres opérations similaires au profit d’élèves des cycles moyen et secondaire, a-t-elle ajouté. Mme Ghachi a, aussi, fait cas de la signature d'une convention avec des médecins spécialistes pour assurer un suivi médical de ces élèves.

" Les élèves bénéficiaires de cette initiative ont été expressément invités à choisir les montures de leurs verres afin de les encourager à porter leurs lunettes", a-t-elle souligné. De son côté, Dr. Amel Bellout, médecin généraliste à l'unité de dépistage et de suivi de la direction de l'éducation a observé qu' "au moins trois élèves par classe d’une trentaine d'apprenants, souffrent d'une déficience visuelle, dans le cycle primaire, ce qui impacte négativement leur rendement scolaire, sans que les parents ne soient au courant de l’état de leur enfant".