La direction des moudjahidine et ayants-droits de la wilaya de Nâama a produit une série documentaire intitulée "Gloires et héroïsme" mettant la lumière sur les différentes étapes historiques de la lutte contre le colonialisme barbare français dans la 8e région de la wilaya V historique, a indiqué dimanche son directeur, Khelifi Bahloul.

A l’occasion de la projection à la maison de la culture de Nâama de deux épisodes de cette série produite en coordination avec le musée de wilaya du moudjahid, intitulés "Nâama entre colonialisme et résistance populaire" et "l’activité politique et les prémices du déclenchement de la guerre de libération dans la région", dans le cadre de la célébration de la journée nationale de la Mémoire, Khelifi Bahloul a indiqué que cette production relate, à travers les témoignages vivants de moudjahidine de la région et des recherches historiques sur les étapes de la lutte armée durant la guerre de libération nationale et la lutte politique à la veille du déclenchement de la glorieuse guerre du 1er novembre 1954 dans la région de Nâama et du Sud-ouest en général.

Le même responsable a souligné que l’objectif de la production de cette série historique, dont deux épisodes de 61 minutes ont été projetés, est de mettre en exergue les préparatifs du déclenchement de la guerre de libération nationale dans la région de Nâama et ses environs, ainsi que les batailles livrées par la glorieuse Armée de libération nationale (ALN) contre l’armée coloniale française , et les grands sacrifices de la population de la wilaya pour l’indépendance de l’Algérie, en plus de rappeler l’héroïsme des chouhada et moudjahidine et d’œuvrer à transmettre leur message aux prochaines générations.

Le troisième épisode de cette série documentaire sera diffusé à l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de l’indépendance, selon la même source.