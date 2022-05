L'agence humanitaire des Nations Unies a annoncé avoir débloqué 19 millions de dollars américains pour aider le Soudan du Sud à se préparer aux graves inondations prévues pendant la saison des pluies.

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a déclaré que ces fonds iraient à des agences d'aide chargées de préparer et de protéger les habitants du camp de déplacés de Bentiu et les zones environnantes dans l'Etat d'Unité, qui fait partie des régions les plus exposées aux crues. Sara Beysolow Nyanti, coordinatrice humanitaire pour le Soudan du Sud, a déclaré dans un communiqué publié samedi soir à Juba, la capitale du pays, que trois années d'inondations sans précédent avaient gravement perturbé la vie des Sud-Soudanais. "La saison des pluies vient de commencer, mais ce financement permettra aux organisations humanitaires de limiter les dégâts causés par une nouvelle crise, notamment en préparant et en protégeant à l'avance les communautés de Bentiu", a-t-elle indiqué. L'OCHA a déclaré que le Fonds humanitaire pour le Soudan du S ud (SSHF) et le Fonds central d'intervention d'urgence (CERF) avaient débloqué cette somme à l'approche des crues afin d'éviter une crise humanitaire.

De fait, au moment où les pluies reprenaient au Soudan du Sud, de vastes étendues de terres étaient encore sous l'eau à cause de la dernière saison des pluies, a indiqué l'OCHA.

Quelque 4 millions de dollars issus du SSHF permettront aux ONG et aux agences des Nations Unies de renforcer les digues autour des routes vitales, des maisons des déplacés, de la piste d'atterrissage et de diverses autres infrastructures.

Les 15 millions de dollars alloués par le CERF aideront quant à eux les gens à protéger leurs maisons et les infrastructures clés, comme les latrines et les puits d'eau, permettant ainsi d'éviter une crise de santé publique.

Au cours des prochains mois, le Soudan du Sud risque de subir des inondations extrêmes pour la quatrième année consécutive.