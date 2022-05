Au moins 36 personnes ont été tuées dimanche dans une attaque rebelle visant des creuseurs d’une mine d'or artisanale en Ituri dans le nord-est de la République démocratique du Congo, ont indiqué lundi les autorités locales.

Des rebelles appartenant au groupe armé "Coopérative pour le développement du Congo" (CODECO) ont attaqué "le carré minier de Blankete et ont tué 36 personnes dont un nourrisson de 4 mois", a déclaré Jean-Pierre Bikilisende, bourgmestre de la commune rurale de Mungwalu où des dizaines de blessés ont été évacués dimanche matin. "Il y a six calcinés parmi les victimes. Elles ont été enterrées à Blankete", a ajouté l’autorité, assurant que le bilan "n’est que provisoire car des jeunes continuent la recherche des corps notamment dans des puits d’or ou d’autre creuseurs auraient été jetés après avoir été abattus". La société civile locale a dressé, dans une note parvenue aux médias, un bilan de "plus de 50 morts". Le colonel Maboso Masamba, administrateur militaire du territoire de Djugu dont relève le village Blankete, a confirmé le bilan tout en condamnant les tueries. "Des biens de v aleurs ont été pillés et la population est en débandade", a-t-il ajouté. L’ITURI et sa voisine, la province du Nord-Kivu, ont totalisé vendredi, une année sous état de siège proclamé par le gouvernement sans pour autant réduire le seuil de la violence.