Le Conseil des ministres présidé, dimanche, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a approuvé le lancement de la première phase du projet d'exploitation de la mine de fer de Gara Djebilet, indique un communiqué du Conseil.

"Le Conseil des ministres a approuvé le lancement de la première phase du projet qui représente une source importante de revenus pour le pays et revêt une importance vitale dans l'accélération de la cadence de développement au double plan local et national", lit-on dans le communiqué. Le président de la République a ordonné de mettre en œuvre ce projet "stratégique" suivant une approche "intégrée assurant la complémentarité" avec les différents projets industriels et les infrastructures y afférents, et ce, dans le cadre d'un agenda défini, souligne le communiqué.

Il a insisté sur l'importance stratégique du projet en ce qui concerne les opérations de production, d'exportation et de réduction de la dépendance à l'importation des matières premières, affirmant "la contribution du projet dans la création de nouveaux postes d 'emploi et la création d'une dynamique économique".

Pour accompagner le projet, le Président Tebboune a ordonné de moderniser le réseau de transport routier conformément à des normes spécifiques et accélérer le lancement de la réalisation de la ligne ferroviaire reliant les wilayas de Tindouf et Bechar, ajoute la même source.