L’Algérie a condamné "dans les termes les plus forts" l’attaque terroriste ayant ciblé samedi, une station de pompage hydraulique dans le canal de Suez, en République arabe d'Egypte, faisant plusieurs morts et blessés dans les rangs des forces armées égyptiennes, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

En cette pénible épreuve, ajoute la même source, l’Algérie "présente ses sincères condoléances aux familles et proches des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés, exprimant son entière solidarité avec le gouvernement et le peuple de la République arabe d'Egypte, pays frère, et affirme son plein soutien pour les efforts des autorités égyptiennes dans la lutte contre le terrorisme".

L'Algérie a également renouvelé "son appel au renforcement des mécanismes de lutte contre le terrorisme aux niveaux régional et international afin d'assurer une réponse conjointe et efficace contre ce fléau qui menace la paix et la sécurité internationales et entrave les efforts de développement économique", selon le communiqué.

Onze militaires ont été tués samedi en Egypte dans une attaque "terroriste" à proximité du canal de Suez dans le Sinaï, péninsule du nord-est du pays, a rapporté l'armée égyptienne.