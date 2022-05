L'entreprise EMS Champion Post Algérie, filiale d'Algérie Poste a remporté, pour la quatrième fois d'affilée, le trophée "Customer Care awards" (Service client) décerné par l'Union postale universelle (UPU), a annoncé samedi le ministère de la Poste et des Télécommunications sur sa page Facebook.

Pour la quatrième année consécutive, l'EMS Champion Post Algérie a remporté le prix "Customer care awards", un programme organisé annuellement par la coopérative EMS qui est un organe de l'UPU afin d'encourager et récompenser les performances exceptionnelles du service EMS fourni par les opérateurs postaux, a précisé la même source.

Durant toute l'année 2021, EMS Algérie a rempli l'ensemble des critères d'éligibilité pour ce prix dont l'évaluation s'est réalisée à travers les systèmes d'information de l'UPU, a ajouté le ministère dans sa publication.

L'UPU a félicité les dirigeants et les travailleurs de l'EMS Algérie via une correspondance officielle signée par le directeur général de l'Union, ajoute le ministère. Désormais, EMS Algérie maintient la 1ère place au niveau du Maghreb, quatrième en Afrique et cinquième à l'échelle ara be, d'après les rapports annuels de l'UPU sur les performances des 173 pays membres que compte la Coopérative EMS, a mis en avant le ministère de la Poste.

Il y a lieu de noter que ces rapports sont établis grâce à plusieurs plateformes et systèmes élaborés pour le suivi des courriers et colis acheminés dans le réseau EMS durant une année complète.