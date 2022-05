Une Fédération nationale des opérateurs en commerce extérieur, qui se chargera de l’organisation de cette corporation économique, a été créée samedi à Oran, a-t-on appris d’un membre du conseil national de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Abed Mouad.

La création de cette fédération, qui regroupe des opérateurs dans les domaines de l'import et de l'export, a été annoncée en marge d'une journée de formation et de sensibilisation organisée par le bureau de wilaya d'Oran, en collaboration avec le bureau national de l’UGCAA, consacrée à expliquer la méthode d'accès et d'inscription dans la plate-forme numérique nouvellement créée de l'Agence nationale de promotion des exportations.

Dans une déclaration à la presse, M. Mouad a signalé que cette rencontre, tenue samedi en présence d’opérateurs des wilayas de l'Ouest du pays, sera suivie de trois autres au courant des deux prochaines semaines, qui réuniront des opérateurs dans le domaine du commerce extérieur des wilayas du Centre, de l’Est et du Sud du pays, et qui seront ponctuées par une rencontre nationale à Alger avant fin mai courant pour élire le conseil et le bureau nationaux de la Fédération précitée.

La fédération nationale des opérateurs en commerce extérieur sera un représentant des importateurs et des exportateurs auprès du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations et l’Agence nationale de la promotion du commerce extérieur, pour débattre sur tout ce qui concerne cette catégorie d’opérateurs et fournir des propositions visant la promotion du commerce extérieur, a-t-il souligné.

Pour sa part, le secrétaire de wilaya de l’UGCAA, chargé de l’investissement, Hicham Bouzidi a donné des explications aux importateurs et exportateurs présents sur les modalités d’accès et d’inscription à la plateforme numérique lancée par l’Agence nationale du commerce extérieur en fin avril dernier, destinée à définir les produits programmés pour importation et à la délivrance de document par l’agence qui sera introduit au dossier de domiciliation bancaire pour le parachèvement des procédures d’importation.