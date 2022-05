Une campagne de vaccination contre la clavelée ciblant 1,5 millions de têtes d’ovins, s’est achevée dernièrement dans la wilaya d’El Bayadh, a-t-on appris samedi auprès de l’inspection vétérinaire.

L’inspecteur vétérinaire de la wilaya, Laoufi Mohamed Karim a indiqué que cette campagne préventive lancée au mois de décembre dernier jusqu’à fin mars dernier, assurée par plus de 110 vétérinaires des secteurs public et privé dotés de 2,4 millions de doses de vaccin, a touché 5.000 éleveurs et maquignons. Par ailleurs, une autre campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse, qui a pris fin dernièrement, a touché 20.000 têtes bovines de plus de 1800 éleveurs, a-t-on fait savoir, ajoutant que les vétérinaires ont supervisé la vaccination de plus de 15.000 têtes bovines contre la rage. Parallèlement aux campagnes de vaccination, les vétérinaires ont sensibilisé les éleveurs et maquignons sur les différentes zoonoses qui touchent le cheptel en leur fournissant des conseils et modalités de traitement des cas atteints pour protéger le patrimoine animalier important, surto ut ovin. A noter que la wilaya compte plus de 2 millions de têtes ovines.