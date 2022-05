Les travaux de rénovation de l’Institut de formation musicale de la ville de Tiaret, ont été lancés samedi, en prévision de sa réouverture après un arrêt d’activité ayant duré des années, a-t-on appris du directeur de la culture et des arts de la wilaya, Azzeddine Abdelkader.

Cette opération, pour laquelle une enveloppe financière de près de 9 millions DA a été allouée dans le cadre du programme sectoriel et que la direction des équipements publics est chargée de sa concrétisation, vise à conforter certaines structures du bâti à travers des travaux d’étanchéité, de modification de parties intérieurs et de la toiture, de peinture et autres, pour un délai fixé à 6 mois, a indiqué Azzeddine Abdelkader. La même responsable a annoncé que cet édifice culturel relevant de l’Institut régional de musique d’Oran reprendra dès le début de l’année prochaine son activité interrompue en 2013 suite à la détérioration de l’état de la bâtisse. Une équipe de formation spécialisée de l’Institut régional d’Oran sera mise à contribution, comme prévu, pour assurer la reprise de l’activité, surtout que cette annex e dispose de logements décents pour les cadres.

L’institut dispense une formation de 6 mois aux jeunes ayant un niveau de 3e année secondaire qui leur permet de forger leur talent artistique dans différents genres musicales et les doter de diplômes. La direction de la culture et des arts de la wilaya envisage également, dans ses plans d’actions futurs, ouvrir un domaine de formation au profit des moins de 18 ans, généralement des élèves scolarisés, dans le but de les rapprocher de l’art et de découvrir leurs talents pour

les améliorer, a-t-on souligné.