Les services de la Gendarmerie nationale (GN) de la wilaya de Biskra sont parvenus à saisir plus de 16.000 comprimés psychotropes et procédé à l’arrestation de deux individus suspectés d’être impliqués dans cette affaire, a-t-on appris samedi auprès du Groupement territorial de ce corps de sécurité. Cette saisie intervient dans le cadre des descentes effectuées par les éléments de la Gendarmerie nationale sur le territoire de la wilaya donnant lieu à l’arrestation de deux individus qui transportaient 16.500 comprimés psychotropes à bord d’un véhicule touristique, a précisé la même source. En plus de la saisie de ces psychotropes, dont la valeur est estimée à 6 millions DA, les mêmes services sont parvenus à l’arrestation de deux individus âgés de 29 et 42 ans, suspectés d’être impliqués dans cette affaire, a-t-on souligné. Les services compétents œuvrent à élaborer un dossier judiciaire concernant cette affaire en vue de le transférer aux instances judiciaires concernées.