Les candidats aux examens du Brevet d'enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat session 2022 pourront retirer leurs convocations dès mardi 10 mai 2022 via les plateformes numériques dédiées à cet effet. Les candidats scolarisés pourront retirer leurs convocations via la plateforme numérique du ministère de l'Education nationale sur le compte électronique des directeurs des établissements éducatifs et dans l'Espace Parents.

Ils pourront également les retirer sur les sites de l'Office national des examens et concours (ONEC) sur les liens suivants: https://bem.onec.dz pour le BEM à partir du 10 mai jusqu'au 8 juin 2022 et https://bac.onec.dz pour le Baccalauréat du 10 mai au 16 juin 2022. Pour les candidats libres, l'opération de retrait se fera via les sites de l'ONEC sur les mêmes liens du 10 mai au 8 juin 2022 pour le BEM et du 10 mai au 16 juin 2022 pour le Baccalauréat.